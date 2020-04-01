Seydişehir'de usta öğreticiler maske üretiyor - Son Dakika

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Seydişehir'de usta öğreticiler maske üretiyor
6 saat önce
Seydişehir Halk Eğitim Merkezinde görevli usta öğreticiler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede görev yapan sağlık çalışanları için cerrahi maske üretiyor.
Seydişehir Halk Eğitim Merkezinde görevli usta öğreticiler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede görev yapan sağlık çalışanları için cerrahi maske üretiyor.
Merkezin dikiş nakış bölümdeki usta öğreticiler, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında günlük 500 cerrahi maske üretimi için çalışmalarını sürdürüyor.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar yaptığı açıklamada, "Bizim için canları pahasına çalışan sağlık personeli için üretmeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımızla birlikte inşallah zor dönemde milletimize yardımcı olmaya çalışacağız. Halk Eğitim Müdürlüğümüze ve usta öğreticilerimize teşekkür ederim." dedi
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 04:16 Kaynak: AA
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