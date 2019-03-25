Son Dakika Haberleri: Seydişehir'de Uygulamalı Budama Kursu

Seydişehir'de Uygulamalı Budama Kursu

1 saat önce

Konya'nın Seydişehir ilçesinde uygulamalı budama kursu açıldı.

Seydişehir'de Uygulamalı Budama Kursu, System.String[]
Konya'nın Seydişehir ilçesinde uygulamalı budama kursu açıldı.


Seydişehir Halk Eğitim Merkezi ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle açılan kursta, bilinçli ve kaliteli üretim için üreticilere uygulamalı budama kursu veriliyor.


Seydişehir Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet Refik Dereli, yaptığı açıklamada, şu anda 32 kursiyerin eğitim aldığı kursta farklı meyve bahçelerindeki budama tekniklerinin öğretildiğini söyledi.

Kursiyerlere hem teorik hem de pratik eğitim verdiklerini belirten Dereli, "Derslerde aldıkları bilgileri uygulamada da tatbik etmiş oluyorlar. Kendileri açısından çok faydalı oluyor. Kursun sonunda kursiyerlerimize sertifika verilecektir." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 04:07 Kaynak: AA

Konya, Seydişehir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



2018 Yılı İşsizlik Oranı Belli Oldu 5 Kişinin Katil Zanlısı: Bana Emir Geldi "Vur" Dediler Vurdum İran'da Sel Faciası: Çok Sayıda Ölü Var CHP Adayı Mansur Yavaş, Ankara'yı Kaç Puan Farkla Kazanacaklarını Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.3.2019 18:01:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Seydişehir'de Uygulamalı Budama Kursu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]