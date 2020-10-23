Seydişehir'de, uyuşturucu operasyonunda; 4 tutuklama - Son Dakika

KONYA'da, Seydişehir polisince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 4'ü tutuklandı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Seydişehir Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kentte sokaklarda uyuşturucu satışı yapan şebekenin olduğunu belirledi. Ardından yapılan teknik ve fiziki takibin ardından daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda Ertuğrul K., Mehmet Ali Ş., Emre G., Sedat K., Halil D., Ali Ceylan, Ali Büyükfişenk, Serkan Şendoğan ve Yaşar Tarman gözaltına alındı. Yapılan sorgulamanın ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ali Ceylan, Ali Büyükfişenk, Serkan Şendoğan ve Yaşar Tarman, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Diğer 5 şüpheli ise serbest bırakıldı.