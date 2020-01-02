Seydişehir'de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı - Son Dakika
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Seydişehir'de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

6 saat önce

Seydişehir ilçesinde kar yağışının etkili olduğu Madenli Yaylası'nda yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Seydişehir'de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı, System.String[]

Seydişehir ilçesinde kar yağışının etkili olduğu Madenli Yaylası'nda yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Kaymakamlık, Seydişehir Belediyesi, Orman ve Su İşleri Bakanlığı 8. Bölge Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Beyşehir Şefliği ve Seydişehir Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü tarafından Madenli Yaylası bölgesinde bulunan farklı noktalara yaban hayatını koruma amaçlı yem bıraktı.


Yemleri, Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Orman ve Su işleri Bakanlığı 8. Bölge Müdürü Mustafa Tuğrul Şahin, Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü Başkanı Soner Güler ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Beyşehir Şube Şefliği ekipleri birlikte bıraktı.

Seydişehir, Madenli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 12:04 Kaynak: AA
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