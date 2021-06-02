Seydişehir'de yapımı devam eden DSİ çalışmalarında inceleme - Son Dakika

Seydişehir'de yapımı devam eden DSİ çalışmalarında inceleme

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal ve Devlet Su İşleri (DSİ) 4. Bölge Müdürlüğü 41. Şube Müdürü Fatih Peker, Seydişehir Sulama Birliği Başkanı Osman Güzel, Seydişehir'de devam eden Kuğulu Vadisi Projesi, Akçay Deresi ve DSİ yatırım alanlarında incelemelerde bulunuldu.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal ve Devlet Su İşleri (DSİ) 4. Bölge Müdürlüğü 41. Şube Müdürü Fatih Peker, Seydişehir Sulama Birliği Başkanı Osman Güzel, Seydişehir'de devam eden Kuğulu Vadisi Projesi, Akçay Deresi ve DSİ yatırım alanlarında incelemelerde bulunuldu.

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Belediye Başkanı Mehmet Tutal'ı makamında ziyaret eden Peker'e, DSİ Makine İkmal Şube Müdürü Adnan Sabırlı, İşletme Bakım Başmühendisi Hasan Hakyemez eşlik etti.

Ziyaret sonrasında Başkan Tutal ve beraberindeki heyet, ilçede çalışmaları devam eden DSİ yatırımlarını yerinde inceledi.

Kuğulu Vadisi Projesi ve çalışmaları hakkında yerinde inceleme ve istişarelerde bulunan Başkan Tutal, şunları kaydetti:

"Seydişehir'de yapımı devam eden Kuğulu Vadisi Projesi gölet çalışmalarımız 2021 çalışma planı dahilinde tamamlanarak peyzaj çalışmalarımız başlayacak. Akçay Deresi taşkın koruma inşaatı tamamlanarak ilçe merkezinin taşkınlara ve sel riskine karşı gerekli önleme çalışmaları yapılacak. İlçeye bağlı dış mahallelerdeki taşkın koruma önlemleri, sulama göletleri su aktarım kanalları, dere yatakları, genişletilmesi gereken taşkın sulama seti üzerindeki köprüler ile ilgili olarak da istişarelerde bulunduk. İlçemize yapılan hizmet, yatırım ve katkılarından dolayı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, DSİ teşkilatı ve yetkililere teşekkür ediyorum."

Başkan Tutal ve Peker, ilçeye bağlı dış mahallelerdeki sulama göletleri su aktarım kanalları, dere yatakları, genişletilmesi gereken taşkın sulama seti üzerindeki köprüler ile ilgili olarak görüş alışverişinde bulundu. ???????

Mehmet Tutal, Seydişehir, Hisarcık, Akçay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2021 12:08 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Seydişehir'de yapımı devam eden DSİ çalışmalarında inceleme - Son Dakika
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