Seydişehir'de yaralı bulunan kedi tedavisi yapıldıktan sonra barınağa teslim edildi - Son Dakika

Konya'nın Seydişehir ilçesinde yaralı olarak bulunan kedi veterinerde yapılan tedavinin ardından barınağa teslim edildi.
İlçede yaşayan Alaaddin Danışman, Seyyidharun Cami civarında otomobilin çarptığı kediyi evine götürdü. İlk müdahalesini kendisi yapan Danışman, durumu, Seydişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
İhbarı değerlendiren ekipler yaralı kediyi veteriner Bünyamin Yavuz'a götürerek tedavi ettirdi.
Tedavisi yapılan kedi barınağa teslim edildi.???????
Kaynak: AA
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