Seydişehir'de yaşlılara bayram tıraşı hizmeti verildi - Son Dakika
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Seydişehir'de yaşlılara bayram tıraşı hizmeti verildi

01.05.2022 13:46
Seydişehir'de yaşlılara bayram tıraşı hizmeti verildi

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, yaşlı ve evinden çıkamayacak durumda olan vatandaşlara bayram tıraşı hizmeti sunuldu.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, yaşlı ve evinden çıkamayacak durumda olan vatandaşlara bayram tıraşı hizmeti sunuldu.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal, bayram öncesi hasta ve yaşlıların ihtiyaçlarının karşılanması için çalıştıklarını söyledi.

İhtiyaç sahiplerinin yardımına koşarak, hayır dualarını aldıklarını ifade eden Tutal, "Yaptığımız ziyaretlerde, bazı yaşlılarımızın böyle bir hizmete ihtiyacı olduğunu gördük. Yaşlı ve engelliler ile evden çıkamayacak derecede hasta olan yaşlılarımıza yönelik berber hizmeti veriyoruz. Ekiplerimiz, bu kişilerin evlerine giderek saç ve sakal tıraşını yapıyor." diye konuştu.

Tıraş olan vatandaşlar da bayram öncesi böyle bir hizmeti kendilerine sunan Tutal'a teşekkür etti.

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Mehmet Tutal, Seydişehir, Bayram, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Seydişehir'de yaşlılara bayram tıraşı hizmeti verildi - Son Dakika


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