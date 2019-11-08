Seydişehir'de yayla çileğinin son hasatına başlandı

Seydişehir ilçesindeki çilek üreticileri yılın son hasatına başladı.



Tahıl, şeker pancarı ve karpuz üretimi ile bilinen ilçede Taş ağıl Mahallesi'ndeki 18 dekar alana çilek eken çiftçi Durmuş Yılmaz yılın hasatını yaparken AA muhabirine yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Yayla çilekçiliği anlamında bu işi ilk defa yaptık ve başarılı olduk. Seydişehir'de de bu işin olabileceğini göstermek için örnek bir ekim alanı oluşturduk. 18 dekarlık bir araziye ilk defa bu yıl ekim yaptık. Bu yıl 10 ton çilek üretimi yaptık. Yayla çileklerimiz çok beğeniliyor Antalya bölgesine satıyoruz kilosunu 7 ile 10 liradan toptan verdik. Gelecek yıllarda 20-30 ton arası çilek üretimi bekliyoruz mevsimin son hasatını yapıyoruz. Bizim öncülüğümüzde bölgede yakın zamanda daha çok çilek ekim alanı kurulacağını tahmin ediyoruz."