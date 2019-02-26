Seydişehir'de Yeni İçme Suyu Kuyuları İçin Çalışmalara Başladı
36 dakika önce
Konya'nın Seydişehir İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tutal, su sorununu çözmek için yeni içme suyu kuyuları çalışmalarına başlandığını söyledi.
Konya
'nın Seydişehir
İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tutal
, su sorununu çözmek için yeni içme suyu kuyuları çalışmalarına başlandığını söyledi.
Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Çal
Tepesi Mevkiinde içme suyu hattına bağlı olan mahallelerin sorunlarını dile getirmesi üzerine çözüm yolu üretmek için harekete geçti. Sorunları yakinen takip eden Başkan Tutal, "Çal Tepe mevkiine bağlı içme suyunun içimi sert olduğunu tespit ettik. Suyun kalitesi noktasında tek kusuru içiminin sert olmasıdır. Sağlık noktasında bir tehlike söz konusu değildir. Lakin vatandaşımızın taleplerini değerlendirdik. Çözüm noktasında başta Çevre ve Şehirlilik Bakanımız Sayın Murat Kurum
ve Konya Büyük Şehir Belediyesi olmak üzere, KOSKİ ile birlikte yeni içme suyu kuyuları için çalışmalara başlamış bulunmaktayız" dedi.
Alaylar 1, Alaylar 2, Saadetler, Bahçelievler
ve Anabağlar mahallesinin Çal Tepe su hattına bağlı olması nedeniyle suyunun sert ve içiminin rahat olmadığı bilinmekte. Kızılcalar ve Hacıseyitali ve Karakavak mahallelerinde ise Kuğulu içme suyu pompalarından gelen hattın yetersiz kalmasından dolayı Çal Tepe içme suyu hattından da zaman zaman beslendiği bilgisini veren Seydişehir KOSKİ Müdürlüğü Seydişehir Belediyesi ile koordineli çalışmalarını hızlandırdıklarını belirtti. - KONYA
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 11:44 Kaynak: İHA
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