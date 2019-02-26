Son Dakika Haberleri: Seydişehir'de Yeni İçme Suyu Kuyuları İçin Çalışmalara Başladı

Seydişehir'de Yeni İçme Suyu Kuyuları İçin Çalışmalara Başladı

36 dakika önce

Konya'nın Seydişehir İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tutal, su sorununu çözmek için yeni içme suyu kuyuları çalışmalarına başlandığını söyledi.

Seydişehir'de Yeni İçme Suyu Kuyuları İçin Çalışmalara Başladı, System.String[]
Konya'nın Seydişehir İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tutal, su sorununu çözmek için yeni içme suyu kuyuları çalışmalarına başlandığını söyledi.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Çal Tepesi Mevkiinde içme suyu hattına bağlı olan mahallelerin sorunlarını dile getirmesi üzerine çözüm yolu üretmek için harekete geçti. Sorunları yakinen takip eden Başkan Tutal, "Çal Tepe mevkiine bağlı içme suyunun içimi sert olduğunu tespit ettik. Suyun kalitesi noktasında tek kusuru içiminin sert olmasıdır. Sağlık noktasında bir tehlike söz konusu değildir. Lakin vatandaşımızın taleplerini değerlendirdik. Çözüm noktasında başta Çevre ve Şehirlilik Bakanımız Sayın Murat Kurum ve Konya Büyük Şehir Belediyesi olmak üzere, KOSKİ ile birlikte yeni içme suyu kuyuları için çalışmalara başlamış bulunmaktayız" dedi.

Alaylar 1, Alaylar 2, Saadetler, Bahçelievler ve Anabağlar mahallesinin Çal Tepe su hattına bağlı olması nedeniyle suyunun sert ve içiminin rahat olmadığı bilinmekte. Kızılcalar ve Hacıseyitali ve Karakavak mahallelerinde ise Kuğulu içme suyu pompalarından gelen hattın yetersiz kalmasından dolayı Çal Tepe içme suyu hattından da zaman zaman beslendiği bilgisini veren Seydişehir KOSKİ Müdürlüğü Seydişehir Belediyesi ile koordineli çalışmalarını hızlandırdıklarını belirtti. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 11:44 Kaynak: İHA

Konya, Mehmet Tutal, Seydişehir, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Murat Kurum Açıkladı! Hem Vatandaşa Hem Memura Ucuz Konut Müjdesi Husumetlisini Sokak Ortasında Öldürdü, Saklandığı Kümeste Yakalandı

Evinde Su Akmayan Vatandaş Belediye Başkanı'na İsyan Etti: Cenabet Geziyorum Bakan Berat Albayrak, Erdoğan'a Özel Doğum Günü Paylaşımı Yaptı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.2.2019 12:20:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Seydişehir'de Yeni İçme Suyu Kuyuları İçin Çalışmalara Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]