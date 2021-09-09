Seydişehir'de zabıta ekiplerinden dilencilere yönelik denetim - Son Dakika

Seydişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, dilencilere yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Atatürk Caddesi üzerinde kurulan semt pazarında ilçe dışından geldiği tespit edilen kişilerin olduğu ihbarını alan Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaptığı operasyonla Konya'dan geldiği tespit edilen 2 kişi hakkında işlem başlattı.
Dilencilik yaptığı belirlenen 1'i kadın 2 kişi hakkında idari para cezası uygulanarak, üzerindeki paralara el konuldu.
Dilenciler, tekrar araçlarına bindirilerek ilçe dışına gönderildi???????.
Kaynak: AA
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