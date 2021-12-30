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Seydişehir'de zabıta ekiplerinden marketlerde fiyat denetimi - Son Dakika

Seydişehir'de zabıta ekiplerinden marketlerde fiyat denetimi

30.12.2021 11:48
Seydişehir'de zabıta ekiplerinden marketlerde fiyat denetimi

Seydişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, marketlerde fiyat, gramaj ve etiket denetimleri yaptı.

Seydişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, marketlerde fiyat, gramaj ve etiket denetimleri yaptı.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal, temel gıda ve tüketim ürünlerinde kur dalgalanmalarına karşı haksız kazancın önüne geçmek için fiyat denetimlerine devam edileceğini kaydetti.

Tutal, ekiplerin marketler başta olmak üzere manav, kasap ve kuruyemiş satışı yapılan işyerlerinde dalgalanma ve stokçuluğun önüne geçmek amacıyla denetimlerin gerçekleştirildiğini belirtti.

Fahiş fiyat ve etiketsiz ürün satışı ve stok denetimlerinin aralıklara devam edeceğini belirten Tutal, şunları kaydetti:

"Ülkemiz genelinde son zamanlarda yaşanan kur dalgalanmalarını fırsata çevirmek isteyenlerin önüne geçmek adına özellikle marketlerde temel gıda ürünleri ile kasaplar ve kuruyemiş satıcı yapılan işyerlerinde fahiş fiyat artışları ve etiketsiz ürün satışı denetimlerini 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Kanunun kapsamında denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde zabıta ekiplerimiz son üç aylık ürünlerin alış faturaları ile reyonlardaki satış etiketlerini kontrol ederek fahiş uygulama tespiti halinde gerekli idari yaptırım tutanağı düzenliyor. Bunun yanı sıra etiket, gramaj ve raflarda bulunan ürünlerin çeşitliliği ve depolarını da incelemeye alınıyor."

Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetimini gerçekleştirdiği marketlerde ki raflarda ürünleri inceledi. Tüm reyonları gezerek, kasap ve şarküteri reyonlarında ürünlerin son kullanım tarihlerine tek tek baktı. Ekipler, denetimler esnasında marketleri hijyen ve genel temizlik yönünden de kontrol etti.

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Seydişehir Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Kuruyemiş, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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