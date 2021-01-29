Seydişehir'de zabıtadan fahiş fiyat denetimi - Son Dakika

Seydişehir'de zabıtadan fahiş fiyat denetimi

29.01.2021 11:21
Seydişehir'de zabıtadan fahiş fiyat denetimi, System.String[]

Seydişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçenin farklı noktalarında faaliyet gösteren iş yerlerinde fahiş fiyat denetimi gerçekleştirdi.

Seydişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçenin farklı noktalarında faaliyet gösteren iş yerlerinde fahiş fiyat denetimi gerçekleştirdi.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, ekiplerin alışveriş merkezleri, market ve bakkallarda reyon fiyatları, etiket fiyatları, son kullanma tarihi, işletmenin uygun kapasitesine müşteri kabulü ile maske denetimlerini gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Tutal, "Denetimi gerçekleştirilen ürünlerin özellikle cins, marka, gramaj, fiyat başta olmak üzere son kullanma tarihi, tazelik, hijyen koşulları ve benzeri konularda denetim yapılmıştır. Şu ana dek yapılan denetimlerde zabıta ekiplerimiz, söz konusu ürünlere dair anormal fiyat artışı yapan iş yerine rastlamazken, çeşitli ihlallere dair ihtarlarını da yaptı." diye konuştu.

Seydişehir Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Mehmet Tutal, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Seydişehir'de zabıtadan fahiş fiyat denetimi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kaddafi'nin gelini sığındığı ülkede cipi yayaların üzerine sürdü: 1 ölü, 4 yaralı Heyecanına yenik düşen CHP'li vekil, yanında getirdiği yumurtaları Meclis kürsüsünde kırdı Sadakatsiz'in 16. bölüm fragmanı yayınlandı! Turgay'ı Asya'nın evinde gören Volkan, şok oluyor Barış Yarkadaş'tan Mahir Ünal'ın açıkladığı oy oranlarına tepki: AK Parti tek başına yüzde 44 alsın, mesleği bırakırım Survivor'da korku dolu anlar! Gece yarısı yarışmacı olduğu yere yığılıp kaldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulan seçim anketinde diğer partilerin oy oranları da netleşti Kız çocuğuna cinsel organını gösteren sapık, 4 yıl 2 ay hapse çarptırıldı Karıştığı kazada bir kadının ölümüne yol açan belediye başkanı tutuklandı
Trabzonspor, Fenerbahçe'nin de istediği Bakasetas'la anlaşmaya vardı Trabzonspor, Fenerbahçe'nin de istediği Bakasetas'la anlaşmaya vardı         
11:45
Son 4 yıldır böylesi görülmedi! İkinci el araç satışları da otomobil fiyatları da rekor düşüş yaşıyor Son 4 yıldır böylesi görülmedi! İkinci el araç satışları da otomobil fiyatları da rekor düşüş yaşıyor         
11:27
Husumetlisine ateş açan saldırgan, kazara komşu iş yeri sahibini de vurdu Husumetlisine ateş açan saldırgan, kazara komşu iş yeri sahibini de vurdu         
11:10
Taraftarların Taraftarların "Come to Fenerbahçe" çağrısına Eljif Elmas'tan yanıt: Nereye geleyim Allah aşkına         
11:01
Fahiş fiyata çözüm bulmak amacıyla PTT ve kooperatif ortaklığı devreye giriyor Fahiş fiyata çözüm bulmak amacıyla PTT ve kooperatif ortaklığı devreye giriyor         
10:59
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 437,6 liradan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 437,6 liradan işlem görüyor         
10:33
Gizlilik sözleşmesiyle ağır yara alan WhatsApp'tan platforma bilgisayardan girenler için önemli yenilik Gizlilik sözleşmesiyle ağır yara alan WhatsApp'tan platforma bilgisayardan girenler için önemli yenilik         
10:22
Triger kayışıyla dayak yiyen çırak, ustasına verilen cezaya isyan etti: Dayak yediğimle kaldım Triger kayışıyla dayak yiyen çırak, ustasına verilen cezaya isyan etti: Dayak yediğimle kaldım         
09:52
"Instagram'ı kapatıp gidiyorum" diyen Deniz Akkaya çırılçıplak pozunu paylaştı         
08:24
Kocası ve onun sevgilisiyle aynı evde yaşayan kadın Esra Erol'u da şoke etti: Ne olursa olsun boşanmayacağım Kocası ve onun sevgilisiyle aynı evde yaşayan kadın Esra Erol'u da şoke etti: Ne olursa olsun boşanmayacağım         
07:50
Eskişehir dünyanın en güvenli 8. şehri oldu Eskişehir dünyanın en güvenli 8. şehri oldu         
00:08
Uzun süredir ortalarda görünmeyen Azerbaycan Genelkurmay Başkanı'nın görevden alındığı doğrulandı Uzun süredir ortalarda görünmeyen Azerbaycan Genelkurmay Başkanı'nın görevden alındığı doğrulandı         
22:51
Bisikletli tacizciye gençlerden sokak ortasında meydan dayağı Bisikletli tacizciye gençlerden sokak ortasında meydan dayağı         
18:45
İki gündür haber alınamayan kadın, evinde uyurken bulundu İki gündür haber alınamayan kadın, evinde uyurken bulundu         
15:47
Yüz yüze eğitim için Bakan Selçuk'un açıkladığı 15 Şubat'ı erken bulan Bilim Kurulu 15 Mart'ı önerdi Yüz yüze eğitim için Bakan Selçuk'un açıkladığı 15 Şubat'ı erken bulan Bilim Kurulu 15 Mart'ı önerdi         
15:40
Sokak köpeğinin saldırısına uğrayan adam yumruk darbeleriyle kurtulabildi Sokak köpeğinin saldırısına uğrayan adam yumruk darbeleriyle kurtulabildi         
15:35
Erdoğan'ın üstünü çizdiği Mehmet Şimşek, sessizliğini Erdoğan'ın üstünü çizdiği Mehmet Şimşek, sessizliğini "aşı milliyetçiliği" paylaşımıyla bozdu         
15:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2021 11:53:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Seydişehir'de zabıtadan fahiş fiyat denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei