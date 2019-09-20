Seydişehir'de zabıtalara hizmet içi eğitim verildi

Seydişehir ilçesinde belediyede görev yapan zabıtalara hizmet içi eğitim verildi.



Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen eğitim seminerinde, işyeri ruhsat yönetmeliği, zabıta yönetmeliği ve kabahatler kanunu ve diğer idari para cezaları gibi konularda Zabıta Müdürü Yunus Uyar tarafından bilgilendirildi.



Seminerde işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelik kapsamında işyerlerinin yasalara uygun olarak denetlenmesi, yasaların verdiği yetkiler kapsamında uygulanacak para cezalarının usul ve esasları anlatıldı.



Zabıta personelinin görev ve sorumluluklarının önemli olduğunu kaydeden Belediye Başkanı Mehmet Tutal şunları söyledi:

"Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve huzurlu bir ortamda yaşaması için ekiplerimiz çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu süreçte halkımızla sürekli iç içe bulunan zabıta ekiplerimiz, kanunlar ve kurallar konusunda gerekli bilgileri en iyi şekilde bilmek durumundadırlar. Bu nedenle belirli aralıklarla personelimizi hizmet içi eğitime tabi tutarak, hizmet kalitemizin devamlılığını sağlamaktayız."