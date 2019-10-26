Son Dakika Haberleri: Seydişehir'de zarar gören çiftçilere afet yardımı yapıldı
Son Dakika Güncel Seydişehir'de zarar gören çiftçilere afet yardımı yapıldı

Seydişehir'de zarar gören çiftçilere afet yardımı yapıldı

32 dakika önce

Seydişehir ilçesinde geçtiğimiz haziran ayında yaşanan dolu afetinde zarar gören çiftçilere afet yardımı yapıldı.

Seydişehir'de zarar gören çiftçilere afet yardımı yapıldı, System.String[]

Seydişehir ilçesinde geçtiğimiz haziran ayında yaşanan dolu afetinde zarar gören çiftçilere afet yardımı yapıldı.

Geçtiğimiz haziran ayında hasat öncesi Seydişehir'e bağlı Ortakaraören, Başkaraören ve Aşağıkaraören mahallelerinde 3 bin 561 dekar alanda dolu ve sağanak etkili olmuş, afet sonrası İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü çalışanlarının bölgede yerinde hasar tespit çalışmaları sonucu çiftçilerin buğday, arpa, haşhaş, silajlık mısır, dane mısır, çilek, kavun, karpuz, sebze ekili ve dikili alanlarında yüzde 60 ile yüzde 100 arasında değişen hasar oluştuğunu tespit etmişti.

Zarar gören ürün çeşidine ve zarar oranına göre üreticilere dekar başına 30 ile 90 lira arasında afet yardımı yapıldı.

Ortakaraören, Seydişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 02:42 Kaynak: AA
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