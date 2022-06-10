Belediye Başkanı Mehmet Tutal da çalışmaların, ilçe ve bölge adına önemli olduğunu anlattı.

Üniversitenin Edebiyat Fakültesi'nde Öğretim Görevlisi olan Kazı Başkanı Ramazan Gündüz , gazetecilere, Seydişehir ve çevresinde yapılan arkeolojik araştırmalarda önemli verilere ulaşıldığını söyledi.

Kaynak: AA

Selçuk Üniversitesi, Seydişehir, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Seydişehir'deki Gökhüyük kazı çalışmalarının sergisi yapıldı - Son Dakika

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