Seydişehir'deki Minübüs Hatlarında Düzenlemeye Gidildi

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal'ın nezdinde, Konya Büyükşehir Belediyesi UKOME Sorumlusu Mehmet Dikici, Seydişehir UKOME Sorumlusu İbrahim Yıldız, Konya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Trafik Şube Müdürü Salim Koçak, Seydişehir Trafik Denetleme ve Tescil Büro Amirliği Komiser Yrd. Ömer Şamil Karaman, İlçe Jandarma Trafik Tim Komutanı Jandarma Baş Çvş. Ufuk Memiş, Şoförler Odası Başkanı Hasan Ünüvar, Minibüsçüler Kooperatif Başkanı Gültekin Kayak, Seydişehir Zabıta Müdürü Yunus Uyar ve minibüsçü esnafı katıldı.

Ekmeğini, teker üzerinden temin eden minibüsçü esnafına kazasız, belasız hayırlı kazançlar dileyen Belediye Başkanı Mehmet Tutal 'Vatandaşlarımızın ve sizlerin sorunlarını dinlemek, çözüm bulmak için sizi buraya davet ettik. Davetime icabet ettiğiniz için teşekkür ederim' dedi.

Başkan Tutal 'Eski garajda müşterilerinizi indirerek, şimdilik araçlarınızı hayvan pazarına park edebilirsiniz. Seçimleri atlatalım sizlerin de uygun gördüğü bir yere araç park alanı yapacağız. Köye giden vatandaşlarımızın bekleme yeri sıkıntısı var. Eski garaja bekleme salonu yapacağız. Korsan dolmuşçuları gördüğünüzde görüntü alıp bize bildirin biz gerekli müdahaleyi yaparız. Denetim konusunda herkes üzerine düşen görevi yapacak. Devlet, insanın mal ve can güvenliğini korumak, barış ve güven içinde yaşamasını sağlamak için var. Kural olmak zorunda ve biz de bu kurallara uymak zorundayız' dedi.

Konya Büyükşehir UKOME Sorumlusu Mehmet Dikici 'Güzergâh şikâyetleri fazlaca, herkesin güzergâhını belirlemiştik, güzergâhlarınızın dışına çıkmayın. Yolcunun az olduğu mevkilerde sefer aksatmaları oluyormuş, vatandaşımızı mağdur etmemek lazım, seferlere ve saatlere dikkat edelim' dedi

Başkan Tutal, Minibüsçüler esnafının sorularını cevaplayarak, eksiklerini giderme konusunda söz verdi.