Seydişehir'deki öğrenci yurdu cezaevi personeline tahsis edildi - Son Dakika

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Seydişehir'deki öğrenci yurdu cezaevi personeline tahsis edildi
6 saat önce
Seydişehir ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tedbir amaçlı evlerine gönderilmecek olan cezaevi personelinin, 135 kişilik öğrenci yurdunda kalacağı belirtildi.
Seydişehir ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tedbir amaçlı evlerine gönderilmecek olan cezaevi personelinin, 135 kişilik öğrenci yurdunda kalacağı belirtildi.
Alınan bilgiye göre, Seydişehir T Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda çalışan görevliler için Seydişehir Suğla Tarım Meslek Anadolu Lisesi'nin yurdu tahsis edildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, cezaevi müdürü ile yapılan görüşmenin ardından buranın personele tahsis edilmesine karar verdiklerini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 04:18 Kaynak: AA
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