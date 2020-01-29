Seydişehir'den İdlib'e bir tır yardım malzemesi gönderildi - Son Dakika

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Seydişehir'den İdlib'e bir tır yardım malzemesi gönderildi
6 saat önce
Konya'nın Seydişehir ilçesinde İdlib için toplanan bir tır yardım malzemesi bölgeye gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 02:38 Kaynak: AA
Konya'nın Seydişehir ilçesinde İdlib için toplanan bir tır yardım malzemesi bölgeye gönderildi.
Seydişehir İHH temsilciliği önderliğinde başlatılan yardım kampanyasında toplanan yardım tırı, yola çıkmadan önce Seyidharun Camisi önünde tören düzenlendi.
Yapılan dua sonrası yardım tırı Suriye'ye doğru yola çıktı.
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