Seydişehir'den İdlib'e bir tır yardım malzemesi gönderildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Seydişehir'den İdlib'e bir tır yardım malzemesi gönderildi - Son Dakika

Seydişehir'den İdlib'e bir tır yardım malzemesi gönderildi

6 saat önce

Konya'nın Seydişehir ilçesinde İdlib için toplanan bir tır yardım malzemesi bölgeye gönderildi.

Seydişehir'den İdlib'e bir tır yardım malzemesi gönderildi, System.String[]

Konya'nın Seydişehir ilçesinde İdlib için toplanan bir tır yardım malzemesi bölgeye gönderildi.

Seydişehir İHH temsilciliği önderliğinde başlatılan yardım kampanyasında toplanan yardım tırı, yola çıkmadan önce Seyidharun Camisi önünde tören düzenlendi.


Yapılan dua sonrası yardım tırı Suriye'ye doğru yola çıktı.

Seydişehir, Konya, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 02:38 Kaynak: AA
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