Seydişehir'den İdlib'e bir tır yardım malzemesi gönderildi - Son Dakika

Yapılan dua sonrası yardım tırı Suriye 'ye doğru yola çıktı.

Konya 'nın Seydişehir ilçesinde İdlib için toplanan bir tır yardım malzemesi bölgeye gönderildi.

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