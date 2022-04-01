Seydişehir'den kısa kısa - Son Dakika
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Seydişehir'den kısa kısa

01.04.2022 14:33
Seydişehir'den kısa kısa

Seydişehir'de sokak hayvanlarının rehabilitasyonu ve bakımının yapılacağı hayvan barınağının yapımına başlandı.

Seydişehir'de sokak hayvanlarının rehabilitasyonu ve bakımının yapılacağı hayvan barınağının yapımına başlandı.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Değirmenci Mahallesi'nde inşa edilecek hayvan barınağının hafriyat alım ve zemin hazırlama çalışmalarını yerinde inceledi.

Tutal, burada gazetecileri yaptığı açıklamada, ilçeye kazandırılacak projenin içinde birçok ünitenin bulunacağını kaydetti.

İhalesi gerçekleştirilen projede çalışmaların başladığına değinen Tutal, "Projemizin tamamlanmasıyla ilçemizin büyük bir sorunu daha çözüme kavuşmuş olacak ve hemşehrilerimizin yaşamış olduğu sıkıntı inşallah birazda olsa sona erecek. Böylesi bir çalışmayı hayata geçirmemizde emeği geçen Tarım ve Orman Bakanlığına, Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay'a ve herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Din görevlileri için tören

Seydişehir İlçe Müftülüğü bünyesinde göreve yeni başlayan din görevlileri, görevlerine başladı.

Müftülük Toplantı Salonu'nda, Ramazan ayında yürütülecek hizmetler planlandı.

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Mehmet Tutal, Seydişehir, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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