Seydişehir'den kısa kısa - Son Dakika

Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin, Şehit Emin Bozkurt'un ailesiyle iftar yaptı.

Pişkin, Mesudiye Mahallesi'nde yaşayan yaşlılığa bağlı hastalıkları nedeniyle düzenlenen iftar programına katılamayan Mustafa (86) ile Fatma Bozkurt (79) çiftinin evlerine misafir oldu.

Şehit ailesiyle yapılan iftarın ardından açıklamada bulunan Pişkin, "Bize gelemeyene biz gideriz. Kendilerine kapılarını bizler açtıkları için teşekkür ediyorum."dedi.

Şehit ailesi de Pişkin'e teşekkür etti.

Seydişehir'de lavrayla mücadele çalışması başladı

Seydişehir Belediyesi, kentteki haşerelere karşı ilaçlama çalışması başlattı.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal, yaptığı açıklamada, ekiplerin sinek ve haşerelere karşı şehir merkezi ve kırsal mahallelerde su birikintileri, bataklık, çöp alanları, kanallar ve gübrelik alanlarda ilaçlama yaptığını belirtti.

İlçenin her noktasında hijyen ve temizliği sağlamak için aralıksız çalışmaların sürdüğüne dikkat çeken Tutal, "Bahar aylarının başlamasıyla sivrisinek ve haşerelere karşı halk sağlığının korunması, yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve birçok bulaşıcı hastalığı kontrol altına almak amacıyla hizmet vermeye devam ediyoruz." ifadesini kullandı.