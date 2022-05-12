Seydişehir'den kısa kısa - Son Dakika
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Seydişehir'den kısa kısa

12.05.2022 14:43
Seydişehir'den kısa kısa

Seydişehir Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Kitap Günleri'nde Eğitimci, Yazar Alişan Kapaklıkaya okuyucularıyla buluştu.

Seydişehir Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Kitap Günleri'nde Eğitimci, Yazar Alişan Kapaklıkaya okuyucularıyla buluştu.

Kapaklıkaya, Şaban Cengiz Kültür Merkezinde "Aile İçi İletişim Yolları" konulu konferans verdi.

Yaptığı esprilerle insanları güldüren, kendi hayatından sunduğu örneklerle de duygusal anlar yaşatan Kapaklıkaya, konferansında sevginin emek, bakım ve ilgi istediğini anlatarak evlilikte birlikte alınan ve oluşturulan kararların mutlu bir evlilikle sonuçlandığını kaydetti.

Kapaklıkaya daha sonra okurlarına kitaplarını imzalayarak, günün anısına fotoğraf çektirdi.

Program sonunda Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Kapaklıkaya'ya teşekkür ederek hediye takdim etti

Öğrencilerden doğayı koruma ve çevriyi temiz tutma yürüyüşü

İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün düzenlediği "Çevre Koruma Bilinci" konulu kursta eğitim alan Merkez İlkokulu öğrencileri, vatandaşların yoğun olduğu parklarda, caddelerde yürüyüş yaparak doğayı korumanın önemini anlatan yazılı pankartlarla ekolojik farkındalığın, duyarlılığın artırılmasına yönelik mesajlar vererek parklarda temizlik çalışması yaptı.

Kaymakam Deniz Pişkin, daha güzel ve temiz bir dünya için öğrencilerin etkinliğini her zaman desteklediklerini belirterek, minik yüreklerin sesleri yükseldikçe dünyanın güzelleşeceğini dile getirdi.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal ise küçük yaşta çocuklara çevre bilincinin artırılması noktasında verilen eğitimlerin önemine dikkat çekerek doğayı ve çevreyi korumak ve temiz tutmak gerektiğini dile getirdi

Seydişehir heyetinden PANKOBİRLİK ve KONESOB'a ziyaret

Seydiyehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Pancar Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Ramazan Erkoyuncu ve KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak'ı ziyaret etti.

Tutal, Konya Şeker'in çiftçilerin helal kazançlarıyla kurulmuş bir kurum olduğunu, bu kurumun gelişmesi için Seydişehir Belediyesi ve Seydişehirliler olarak her türlü katkıyı sağlamaya hazır olduklarını kaydetti.

SeydiBey Cips fabrikasında birkaç yıl içerisinde büyük bir yatırım olan patates artığından organamineral gübre üretmeyi planladıklarını belirten Erkoyuncu, Seydişehir heyetinde bulunan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle görüş alışverişinde bulundu.

Heyet daha sonra KONESOB Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Karabacak'ı ziyaret etti.

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Alacabel Tüneli'nde çalışmalar sürüyor Alacabel Tüneli'nde çalışmalar sürüyor

Seydişehir Belediyesi, Mehmet Tutal, Seydişehir, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Seydişehir'den kısa kısa - Son Dakika


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