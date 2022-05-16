Seydişehir'den kısa kısa - Son Dakika

Konya'nın Seydişehir ilçesinde kalp krizi geçiren hasta, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Alaylar 2 Mahallesi'nde evinde rahatsızlanan Nihat Çetin'in başvurduğu Seydişehir Devlet Hastanesinde yapılan kontrolde kalp krizi geçirdiği anlaşıldı.

Durumu ağır olan hasta için hava ambulansı talep edildi. Çetin, ilçedeki Eti Alüminyum A.Ş'nin bahçesine inen hava ambulansına taşındı.

Daha sonra kalkan helikopter hastayı, Konya Şehir Hastanesine götürdü.

Seydişehir kitap günleri sona erdi

Seydişehir Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen kitap günleri sona erdi.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Milli İrade Meydanında 6 Mayıs'ta başlayan ve 10 gün süren Kitap Günleri etkinliğini 40 bin kişinin ziyaret ettiğini belirtti.

Tutal, sosyal ve kültürel etkinliklere devam ettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda kitap günleri, yazar günleri adı altında iki yıl üst üstte gerçekleştirdiğimiz kitap günlerimiz toplum tarafından beğeni kazanmıştı. Fakat tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeniyle kitap günlerimize ara vermek zorunda kalmıştık. Pandeminin sona ermesi ile bu yıl daha kapsamlı bir şekilde kitap günlerimizin üçüncüsünü düzenledik. Birbirinden kıymetli 35 yazarımızın katıldığı binlerce kitapla başlattığımız kitap günlerimizi tamamladık. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve ilçe sakinlerimizden gayet olumlu geri dönüşler aldık. Eğitime verdiğimiz önemle öğrencilerimizin kitap okuma alışkanlığı kazanması, kitabı okumayı sevmeleri, kitapla buluşmaları aynı zamanda kitapların yazarlarıyla buluşmaları gayet memnuniyet vericiydi. Bizim arzu ettiğimiz ve gönlümüzden geçenler buydu ve kitap günlerimizi çok daha yoğun bir şekilde gerçekleştirdik. Önümüzdeki yıllarda kitap günlerimizi yine devam ettireceğiz."