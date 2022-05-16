Seydişehir'den kısa kısa - Son Dakika
Üye Girişi

Seydişehir'den kısa kısa

16.05.2022 13:36
Seydişehir'den kısa kısa

Konya'nın Seydişehir ilçesinde kalp krizi geçiren hasta, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde kalp krizi geçiren hasta, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Alaylar 2 Mahallesi'nde evinde rahatsızlanan Nihat Çetin'in başvurduğu Seydişehir Devlet Hastanesinde yapılan kontrolde kalp krizi geçirdiği anlaşıldı.

Durumu ağır olan hasta için hava ambulansı talep edildi. Çetin, ilçedeki Eti Alüminyum A.Ş'nin bahçesine inen hava ambulansına taşındı.

Daha sonra kalkan helikopter hastayı, Konya Şehir Hastanesine götürdü.

Seydişehir kitap günleri sona erdi

Seydişehir Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen kitap günleri sona erdi.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Milli İrade Meydanında 6 Mayıs'ta başlayan ve 10 gün süren Kitap Günleri etkinliğini 40 bin kişinin ziyaret ettiğini belirtti.

Tutal, sosyal ve kültürel etkinliklere devam ettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda kitap günleri, yazar günleri adı altında iki yıl üst üstte gerçekleştirdiğimiz kitap günlerimiz toplum tarafından beğeni kazanmıştı. Fakat tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeniyle kitap günlerimize ara vermek zorunda kalmıştık. Pandeminin sona ermesi ile bu yıl daha kapsamlı bir şekilde kitap günlerimizin üçüncüsünü düzenledik. Birbirinden kıymetli 35 yazarımızın katıldığı binlerce kitapla başlattığımız kitap günlerimizi tamamladık. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve ilçe sakinlerimizden gayet olumlu geri dönüşler aldık. Eğitime verdiğimiz önemle öğrencilerimizin kitap okuma alışkanlığı kazanması, kitabı okumayı sevmeleri, kitapla buluşmaları aynı zamanda kitapların yazarlarıyla buluşmaları gayet memnuniyet vericiydi. Bizim arzu ettiğimiz ve gönlümüzden geçenler buydu ve kitap günlerimizi çok daha yoğun bir şekilde gerçekleştirdik. Önümüzdeki yıllarda kitap günlerimizi yine devam ettireceğiz."

YORUMLAR
500
Beyşehir'de bahar şenlikleri Beyşehir'de bahar şenlikleri Ambulans helikopter kalp krizi geçiren hasta için havalandı Ambulans helikopter kalp krizi geçiren hasta için havalandı

Kalp Krizi, Seydişehir, Kitap, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Seydişehir'den kısa kısa - Son Dakika


Son Dakika
17:29 Pınar Gültekin'i katleden sanık Cemal Metin Avcı'nın tutukluluğunun devamına, Mertcan Avcı'nın da adli kontrolüne karar verildi
17:22 Polis aracı kullandığı anları videoya alan yabancı uyruklu kişi sınır dışı edilecek
17:17 İBB Başkanı İmamoğlu, toplu taşımada öğrenci indirimini veto etti
17:13 İtalya'da şampiyonluğa koşan Milan'ın yıldızı Ibrahimovic sevincin dozunu kaçırarak otobüsün camını kırdı!
17:00 Manchester United'da yaprak dökümü Ronaldo'dan başlayabilir! PSG yılın bombasını patlatmaya hazırlanıyor
16:59 Dünyaca ünlü oyuncu Megan Fox'tan daha önce duyulmamış cinsel ilişki itirafı: Tulumumun arasına delik açtırdım
16:46 Bakan Nebati, konut sektörü temsilcileriyle bir araya geldi: Vatandaşları rahatlatacak adımların atılması konusunda görüştük
16:45 Rusya ve Ukrayna ateşkes ilan etti! Azovstal çelik fabrikasındaki 600 yaralı asker tahliye edilecek
16:36 Dünya üzerinde sadece 10 bin tane kaldı! Yeni doğan kum kedileri dikkat çekti
16:26 Lionel Messi Barcelona'ya geri mi dönüyor! Babasının sözleri kafa karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2022 17:34:29. #1.12#
SON DAKİKA: Seydişehir'den kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement