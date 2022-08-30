Seydişehir karpuzu ihraç ediliyor - Son Dakika
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Seydişehir karpuzu ihraç ediliyor

30.08.2022 12:50
Seydişehir karpuzu ihraç ediliyor

Seydişehir'e bağlı Kumluca mahallesinde Suğla Gölü'nün suladığı ovada yetişen karpuzlar ihraç ediliyor.

Seydişehir'e bağlı Kumluca mahallesinde Suğla Gölü'nün suladığı ovada yetişen karpuzlar ihraç ediliyor.

Bağra Karpuzu olarak bilenen karpuz, Hollanda, Danimarka, Ukrayna, Bulgaristan, Gürcistan, Almanya ve Rusya'da alıcı buluyor.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, tarlaya giderek, üreticilerle araçlara karpuz yükledi.

İç piyasada tüketilen karpuzun, dış piyasada da yavaş yavaş ihraç ürünü olarak değerlendirilmeye başlandığını ifade eden Tutal, "7 bin hektarlık alanda ekimi yapılan Bağra karpuzu kendine özgü aroması ile iç pazar ve dış pazarda talep görüyor. Tüketicilerimizin doğal yollarla yetiştirdiği lezzetli Bağra karpuzunun yaklaşık 30 yıldır bölgemizde ekimi devam ediyor. Suğla arazilerinde üretimi yapılan Bağra karpuzunda bu yılki rekolte 20 bin tonu geçmiştir." dedi.

Kumluca Mahallesinde karpuz yetiştiriciliği yapan Hasan Ünüvar, "Suğla Gölü'nün verimli arazilerinde yılladır karpuz yetiştiriyoruz. İhracatımız da başladı. Yaklaşık 7 bin ton karpuzu Hollanda, Danimarka, Ukrayna, Bulgaristan, Gürcistan, Almanya ve Rusya'ya ihraç ediyoruz. Bağra karpuzu artık dış piyasalarda Seydişehir'in adını duyuruyor." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Danimarka, Hollanda, Kumluca, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Seydişehir karpuzu ihraç ediliyor - Son Dakika

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