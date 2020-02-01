Seydişehir'e sinema açılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Seydişehir'e sinema açılıyor - Son Dakika

Seydişehir'e sinema açılıyor

6 saat önce

Seydişehir'de yıllar sonra yeniden sinema açılacağı bildirildi.

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Seydişehir'de yıllar sonra yeniden sinema açılacağı bildirildi.

Seydişehir Belediyesi'nin desteği ile Şaban Cengiz Kültür Merkezi'ne ait salonda yapılacak düzenlemeler sonrası yakın zamanda sinema gösterimlerine başlanacak.

Yatırımcı Adem Dinçsoy ve sinema yönetmeni eşi Ayşe Hilal Ulusev Dinçsoy, Şaban Cengiz Kültür Merkezi'ni sinema salonuna çevirmek üzere düzenlemelere başladı.

Salonda inceleme yapan sektör uzmanlarının salonun sinemaya dönüştürülmesine uygun olduğu yönünde görüş verdikleri öğrenildi.

Seydişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 12:44 Kaynak: AA
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