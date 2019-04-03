Seydişehir'e Termal Yatırımlar Devam Ediyor
1 saat önce
Seydişehir'de termal seracılık alanında yatırım çağrısına, uluslararası faaliyet gösteren bir firma ilçede yatırım kararı aldı.
Tutal, "Yatırımcılarımıza kapımız açıktır."
Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, son birkaç ayda istihdama yönelik birçok yatırımcı ile görüşmeler gerçekleştirdiğini ifade ederek görüşmeler sonunda iş adamları ile Seydişehir'e birçok yatırım için girişimler ve anlaşmalar yapıldığını söyledi. Başkan Tutal, çağrısını yenileyerek Seydişehir'in tarım ve sanayi alanında çok önemli bir noktada olduğunu hatırlatarak, "Yatırımcılarımıza kapımız açıktır. İlçemize yapılacak yatırımlara önem veriyoruz." Dedi.
Yatırım yapmak üzere Seydişehir'e gelen Kekova Tarım firması sahibi Osman Doğan, Belediye Başkanı Tutal'ı makamında ziyaret ederek projeleri hakkında bilgi verdi.Doğan, Seydişehir'de termal seracılık yapmak istediğini, yapılacak olan yatırım ile 150 kişiye kadar istihdam sağlanabileceğini belirtti. Belediye Başkanı Tutal'ın daveti üzerine geldiklerini belirten firma yetkilileri, Seydişehir'de kısa süre içerisinde yasal işlemleri başlatacaklarını kaydederek Belediye Başkanı Mehmet Tutal'a teşekkür ettiler. Başkan Tutal da, Seydişehir'in ekonomik kalkınmasını arzuladığını, bu sebeple tüm yatırımcılara kapılarının açık olduğunu belirterek firma sahibi Osman Doğan'a başarı dileklerinde bulundu. Tutal ayrıca yatırım tercihi olarak Seydişehir'i tercih etmelerinden dolayı kendilerine teşekkür etti.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 03:04 Kaynak: Bültenler
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