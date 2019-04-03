Son Dakika Haberleri: Seydişehir'e Termal Yatırımlar Devam Ediyor

Seydişehir'e Termal Yatırımlar Devam Ediyor

1 saat önce

Seydişehir'de termal seracılık alanında yatırım çağrısına, uluslararası faaliyet gösteren bir firma ilçede yatırım kararı aldı.

Seydişehir'e Termal Yatırımlar Devam Ediyor, System.String[]

Tutal, "Yatırımcılarımıza kapımız açıktır."

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, son birkaç ayda istihdama yönelik birçok yatırımcı ile görüşmeler gerçekleştirdiğini ifade ederek görüşmeler sonunda iş adamları ile Seydişehir'e birçok yatırım için girişimler ve anlaşmalar yapıldığını söyledi. Başkan Tutal, çağrısını yenileyerek Seydişehir'in tarım ve sanayi alanında çok önemli bir noktada olduğunu hatırlatarak, "Yatırımcılarımıza kapımız açıktır. İlçemize yapılacak yatırımlara önem veriyoruz." Dedi.

Yatırım yapmak üzere Seydişehir'e gelen Kekova Tarım firması sahibi Osman Doğan, Belediye Başkanı Tutal'ı makamında ziyaret ederek projeleri hakkında bilgi verdi.Doğan, Seydişehir'de termal seracılık yapmak istediğini, yapılacak olan yatırım ile 150 kişiye kadar istihdam sağlanabileceğini belirtti. Belediye Başkanı Tutal'ın daveti üzerine geldiklerini belirten firma yetkilileri, Seydişehir'de kısa süre içerisinde yasal işlemleri başlatacaklarını kaydederek Belediye Başkanı Mehmet Tutal'a teşekkür ettiler. Başkan Tutal da, Seydişehir'in ekonomik kalkınmasını arzuladığını, bu sebeple tüm yatırımcılara kapılarının açık olduğunu belirterek firma sahibi Osman Doğan'a başarı dileklerinde bulundu. Tutal ayrıca yatırım tercihi olarak Seydişehir'i tercih etmelerinden dolayı kendilerine teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 03:04 Kaynak: Bültenler

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Yapılan İtirazlar Sonrası İstanbul'un 17 İlçesinde Oylar Yeniden Sayılacak Komünist Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu, Devir İşlemini Tüm Türkiye ile Paylaştı Bahçeli'nin "Yeni Yerel Seçim" Teklifine CHP'den İlk Yorum: Bugünün İşi Değil İBB Binasına Ekrem İmamoğlu Pankartı Asıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.4.2019 16:09:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Seydişehir'e Termal Yatırımlar Devam Ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]