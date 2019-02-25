Son Dakika Haberleri: Seydişehir'e Yeni Bir Fabrika Daha Açılıyor

Seydişehir'e Yeni Bir Fabrika Daha Açılıyor

1 saat önce

Konya'nın Seydişehir İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Antalya'dan bir şirketle protokol imzalandığını ve market raf sistemleri, depo rap sistemleri, market soğutucu dolapları, çelik eşya ve ahşap imalatı yapacak yeni bir fabrikanın kurulacağını söyledi.

Seydişehir'e Yeni Bir Fabrika Daha Açılıyor, System.String[]
Konya'nın Seydişehir İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Antalya'dan bir şirketle protokol imzalandığını ve market raf sistemleri, depo rap sistemleri, market soğutucu dolapları, çelik eşya ve ahşap imalatı yapacak yeni bir fabrikanın kurulacağını söyledi.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Antalya'dan bir şirket ile protokol imzalayarak yeni bir fabrikanın kurulacağı müjdesini verdi. Firma ile protokol imzalayarak arsa tahsisinin yapıldığını belirten Başkan Tutal, "Seydişehir'e yatırımlar devam edecek. İnşallah 2019 yılı yatırımlar yılı olacak" dedi.

Firma yetkilisi Hüseyin Dedeoğlu, yatırım için Seydişehir'i tercih ettiklerini belirterek, "Çünkü ilçemiz merkezi bir ulaşım noktasında. İç Anadolu ile Akdeniz'i birbirine bağlayan Seydişehir'de yapacağımız yatırımda Belediye Başkanımız Mehmet Tutal'ın önemli destekleri olmuştur. Ulaşım ve doğalgaz konusunda Seydişehir'i yatırımlarımız için bir fırsat olarak nitelendiriyoruz" dedi.

Fabrikanın Seydişehir'e istihdam noktasında katkısının küçümsenemeyeceğini belirten Dedeoğlu, fabrikanın temelinin 2019 yılı içinde atılacağını sözlerine ekledi.

Seydişehir Organize Sanayi Bölgesinde 25 bin 250 metrekarelik parsel alanı üzerine kurulacak fabrikada; market raf sistemleri, depo raf sistemleri, market soğutucu dolapları, çelik eşya ve ahşap imalatı olacak. Fabrikada 50 kişinin çalıştırılmasının planlandığı belirtildi. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 02:12 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Evsiz Adam, Apartmanın Önünde Oturur Halde Ölü Bulundu Adaya Göre Parti Değiştiren Seçmen, İzleyenleri Kırıp Geçirdi

Üvey Kızına İşkence Edip Ayaklarını Öptüren Üvey Baba, Tutuklandı Bakan Selçuk Müjdeyi Verdi! 3 Ay Boyunca Maaşları Devlet Karşılayacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.2.2019 16:06:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Seydişehir'e Yeni Bir Fabrika Daha Açılıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]