Seydişehir'e Yeni Bir Yatırım İçin Protokol İmzalandı
1 saat önce
Konya'nın Seydişehir İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tutal, ilçeye yyeni bir yatırım için protokol imzaladı.
Konya
'nın Seydişehir
İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tutal
, ilçeye yyeni bir yatırım için protokol imzaladı.
Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Seydişehir Organize Sanayi Bölgesinde, 9 bin 428 metrekarelik parsel alanı üzerine tekstil ürünleri imalatı fabrikası için yer tahsisi protokolü imzaladı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Tutal, "Seydişehir bölge olarak ticaret yolu üzerindedir, yatırımcılarda bunun bilincinde olup atağa geçmiştir. Tekstil ve çeşitli sektörler ile sürekli görüşmeler içerisindeyiz. Hemşehrilerime söz verdiğim gibi 2019 yılı yatırım yılı olacak. Fabrikamız, 2019 yılı içerisinde yapımına başlanacak olup, iki yıl içerisinde tamamlanıp faaliyete geçecektir. Bundan sonra da yeni yatırımlarımız ile birçok sektörde ilçemize yatırım yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - KONYA
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 11:38 Kaynak: İHA
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