Son Dakika Haberleri: Seydişehir'e Yeni Düğün ve Konferans Salonu

Seydişehir'e Yeni Düğün ve Konferans Salonu

1 saat önce

Konya'nın Seydişehir İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tutal, vatandaşların daha rahat ve modern bir ortamda ilçeye daha fonksiyonel ve büyük bir düğün salonu ve konferans salonu kazandıracaklarını söyledi.

Seydişehir'e Yeni Düğün ve Konferans Salonu, System.String[]
Konya'nın Seydişehir İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tutal, vatandaşların daha rahat ve modern bir ortamda ilçeye daha fonksiyonel ve büyük bir düğün salonu ve konferans salonu kazandıracaklarını söyledi.

Sosyal belediyecilik anlayışı içinde kaliteli hizmet vermeyi hedefleyen Seydişehir Belediyesi yapacağı düğün ve konferans salonu ile ilçenin estetik görünümüne katkı sağlayacak.

İlçedeki mevcut düğün salonunun ihtiyaca cevap vermediğini kaydeden Başkan Tutal, "Mevcut belediye düğün salonumuz ihtiyacımıza cevap veremez hale gelmişti. Uzun yıllardır yeni bir düğün salonu ihtiyacımız vardı. Yeni yapacağımız düğün salonu ilçemiz ve civarının salon ihtiyacını karşılayacak kapasite ve nitelikte olacak. Düzenlediğimiz konferanslarımıza da ev sahipliği yapacak. Modern mimarisiyle ilçemize değer katacak olan salonumuzla bir cazibe merkezi oluşturmayı hedefliyoruz. Mevki olarak vatandaşlarımızın görüşlerinin alındığı bir noktada şehrimize kazandıracağımız salonumuz örnek bir mekan olacak" diye konuştu. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 11:51 Kaynak: İHA

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