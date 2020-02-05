Seydişehir Emniyet Müdürü Kasım Özdemir muhtarlarla buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Seydişehir Emniyet Müdürü Kasım Özdemir muhtarlarla buluştu - Son Dakika

Seydişehir Emniyet Müdürü Kasım Özdemir muhtarlarla buluştu

6 saat önce

Seydişehir ilçesi Emniyet Müdürü Kasım Özdemir ilçedeki mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Seydişehir Emniyet Müdürü Kasım Özdemir muhtarlarla buluştu, System.String[]

Seydişehir ilçesi Emniyet Müdürü Kasım Özdemir ilçedeki mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.


İlçe Emniyet Müdürü Kasım Özdemir, Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen Mahalle Muhtarları İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, muhtarların önemli bir görevi yerine getirdiklerini, son zamanlarda devletin her kademesinde itibar gören mesleklerden biri olduğunu belirtti.


Muhtarlığın kurumsal bir hale geldiğini ifade eden Özdemir, şunları söyledi:

"Muhtarlık Toplumun sorunlarını çözmek için halkın iradesinin birleştiği, temsil edildiği noktadır. Belki bir garibanın sığınağıdır. Kamunun halkla kontak kurduğu, noktadır. Bu bakımdan sık sık muhtarlarla bir araya gelmeye, onlarla hasbihal etmeye çalışıyoruz."

Seydişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 04:06 Kaynak: AA
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