Seydişehir Emniyet Müdürü Özdemir'den anonslu uyarı - Son Dakika

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Seydişehir Emniyet Müdürü Özdemir'den anonslu uyarı
6 saat önce
Seydişehir İlçe Emniyet Müdürü Kasım Özdemir, araç içerisinde gerçekleştirdiği anonslarla, vatandaşların evde kalmaları yönünde uyarılarda bulundu.
Seydişehir İlçe Emniyet Müdürü Kasım Özdemir, araç içerisinde gerçekleştirdiği anonslarla, vatandaşların evde kalmaları yönünde uyarılarda bulundu.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedbir ve uyarı amaçlı polis otosundan vatandaşlara evde kalma uyarısını yapan Özdemir, bu konuda halkı duyarlı olmaya da davet etti.
Özdemir, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, özellikle 65 yaş üstü vatandaşların dışarıdaki işlerini görülmesi için emniyet personelinin özveri ile çalışmaya devam ettiğini söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 04:06 Kaynak: AA
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