Bir kafede gerçekleşen kahvaltıda Arıcı, "Vatandaşların huzuru için 7 gün 24 saat çalışan siz değerli meslektaşlarıma, yapmış olduğunuz çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA

Seydişehir, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Seydişehir emniyeti kahvaltıda buluştu - Son Dakika

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