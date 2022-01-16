Seydişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına İbrahim Aypar yeniden seçildi - Son Dakika

Olağan seçimde Seydişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına İbrahim Aypar yeniden seçildi.

Seydişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odasının Belediye Düğün Salonunda gerçekleşen olağan seçiminde Şükrü Arslan ve İbrahim Aypar yarıştı.

Seçim, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından divan kurulu belirlendi.

Faaliyet raporlarının okunmasının ardından burada bir konuşma yapan Aypar, ilçedeki esnafa teşekkür etti.

Her zaman esnafın yanında olduklarını kaydeden Aypar, "İnsanların en hayırlısı insanlara en hayırlı olandır. Bu doğrultuda çıktığımız yolda Allah utandırmadı. Üye kardeşlerimizin sayesinde ekip ruhuyla kazandık. Bu başarı hepimizin başarısı. Oda olarak esnaf ve sanatkarımızın menfaatlerine uygun çalışmaya devam edeceğiz. Bize güvenerek destek veren tüm esnafa teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

İki adayın yarıştığı Seydişehir Esnaf ve Sanatlar Odası Başkanlığında mevcut Başkan İbrahim Aypar 706 oyla tekrar başkan seçilirken, Şükrü Arslan ise 421 oyda kaldı.