Seydişehir esnafına yeterlilik belgesi eğitimi - Son Dakika

Seydişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı, birçok meslekte geçerli Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu nedeniyle ilçede esnaf eğitimlerini sürdürüyor

Seydişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Aypar, konuya ilişkin açıklamasında, odalarına kayıtlı üyelerinin kültür ve eğitim faaliyetleriyle yakından ilgilendiklerini söyledi.

Son dönemde özellikle ikinci el satışıyla ilgilenen esnafın eğitimine yoğunlaştıklarını dile getiren Aypar, " 'İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik" ile ikinci el araç satışında yeni bir döneme geçildi. İsteyen herkesin ikinci el oto satıcısı, galerici olmasının önüne geçen yönetmelik, ikinci el ticareti yapan işletmelerde pazarlama ve satış görevlisi olarak çalışanlara da mesleki yeterlilik belgesine sahip olma zorunluluğu getirdi. Galericilik işiyle meşgul olan odamıza kayıtlı üye ve bu belgeye sahip olmak isteyen toplamda 180 kişinin, konusunda yetkili bir firma ile anlaşma yaparak, başvurularını aldık. Firma yetkilileri ve bakanlıktan gelen gözlemcilerle birlikte sınavları tamamladık." ifadelerini kullandı.

Odaya kayıtlı üyelerinin sektörlerinde "en iyi" hizmeti verebilmeleri için gerekli çalışmaları yaptıkları kaydeden Aypar, "Belge bulundurma zorunluluğu olan esnaflarımızdan 1055 kişi hijyen belgeleri için kurslarımızdan sertifika aldı. Üyelerimize gerekli olan her türlü bilgi ve donanım için gayretlerimiz devam edecektir. Her ne iş olursa olsun, çalışanın, belli bir eğitimden geçilmesi gerektiğini düşünüyoruz." diye konuştu.