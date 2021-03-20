Seydişehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ali Saylam, güven tazeledi - Son Dakika

Seydişehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ali Saylam, güven tazeledi

20.03.2021 13:23
Seydişehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ali Saylam, güven tazeledi, System.String[]

Seydişehir Gazeteciler Cemiyeti'nin Olağan Genel Kurulu'nda, Ali Saylam başkanlığa yeniden seçildi.

Seydişehir Gazeteciler Cemiyeti'nin Olağan Genel Kurulu'nda, Ali Saylam başkanlığa yeniden seçildi.

MÜSİAD toplantı salonunda yapılan genel kurul, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Faaliyet ve mali bütçe raporlarının okunmasının ardından tek liste ile gidilen seçimde, Ali Saylam yeniden başkanlığa seçildi.

Yönetim kuruluna; Hakkı Balcı, Süleyman Sayan, Kadriye Coşkun, Abdullah Arslan, Fatih Atalay ve Murat Zeybek seçildi.

Basın mensuplarına teşekkür eden Saylam, küçük yerlerde gazetecilik yapmanın zor olduğunu ifade etti.

Her türlü zorluğa ve güçlüklere rağmen basın mensuplarının hayatlarını hiçe sayarak görev yaptığını anlatan Saylam, gazetecilerin haklarını korumak ve onlara destek vermek için mücadele vereceklerini dile getirdi.

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, İstiklal Marşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Seydişehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ali Saylam, güven tazeledi - Son Dakika


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