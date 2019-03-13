Seydişehir Gençlik Merkezine Kavuşuyor

Başkan Tutal 'Gençlerimiz bizim geleceğimizdir. Kendini bilen, iyi bir eğitim alan gençlerimiz kendi geleceğini kurarken, şehrin de geleceğini kurtarır. Gençlik Merkezi, gençlerimizin eğitim-öğretim hayatlarına katkı sağlayacak, gereksinim duyacakları sosyal ve kültürel ihtiyaçları düşünülmüş bir çalışma olacaktır. Ufku açık, sorumluluğunu bilen gençlerimize, geleceğimizi gönül rahatlığıyla emanet edebilmek için çalışıyoruz. Gençlik Merkezi'ni kısa zamanda gençlerimizin hizmetine sunacağız' dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ihalesi gerçekleştirilen projede 12 Bin 800 m² arsa Seydişehir Belediyesi tarafından bedelsiz olarak tahsis edildi. Alaylar 2 Mahallesi Gazi İlkokulu karşısında olan gençlik merkezinin (%90) yüzde doksanı tamamlandı.

Gençlik Merkezi'nin, modern bir ortam içerisinde çok amaçlı salonu, gösteri sahnesi, seminer salonu, kütüphanesi, spor salonu, müzik ve edebiyat alanında derslerin verilebileceği derslikleri ve kafeteryası bulunuyor.