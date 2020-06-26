Seydişehir heyetinden Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'a ziyaret - Son Dakika

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal ve bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti.

Altay'ın makamında gerçekleşen ziyarete, Tutal'ın yanı sıra, Seydişehir Ticaret Odası Başkanı Cemal Küçük, İlçe Ziraat Odası Başkanı İsmail Korkmaz, Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Durmuş Onar, Muhtarlar Derneği Başkanı Levent Karaaslan, Avcılık Atıcılık Spor Kulübü Başkanı Soner Güler, Suğla Su Ürünleri Başkanı Selim Aşkayanar, Süt ve Et Üreticiler Başkanı Ergün Balcı, Çelik-İş Sendika Başkanı Hüseyin Kaban ve Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ali Saylam da katıldı.

Sivil toplum örgütlerinde görüşünü alan ve taleplerini dinleyen Altay, "Eskiden büyükşehir olarak planlamalar yapıyorduk şimdi talepler doğrultusunda planlarımızı oluşturmaya büyük önem veriyoruz. Bu konuda ziyaretinizi anlamlı buluyorum." dedi.

" Konya Şeker'in Seydişehir'e yapacağı yatırım ve hizmet konusunda bakanlıklar ve yetkililer ile ilgili görüşmeler yapıldı. Ön hazırlıklar tamamlanınca bu konuda Konya Şeker'e gerekli desteği sağlayacağız." diye açıklama yapan Altay, Seydişehirli çiftçiler için önem arz eden soğuk hava deposu, hal ve kurutma tesisi için ise Seydişehir Belediye Başkanı Tutal ile bir çalışma yaparak bu konuları da çözüme kavuşturmayı hedeflediklerini dile getirdi.

"Seyidharun Cami ve Çevresi Projesi ihalesi sonucu için en kısa sürede çalışmalarımıza başlayacağız. Bu konuda bir sıkıntı yok." diye açıklama yapan Altay, ziyaretten duyduğu memnuniyeti aktardı.