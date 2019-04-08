Seydişehir'i Hep Birlikte Yöneteceğiz

Başkan Tutal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan belediyecilik anlayışı olan 'Gönül Belediyeciliği' ile Ortak Akıl, Ortak Karar' ilkesiyle Seydişehir'i hep birlikte yönetmek istediklerini belirtti.

'Ortak Akıl, Ortak Karar, Şeffaf Yönetim' ilkesiyle ilklerin Belediyeciliğine devam ederek Seydişehir'i hep birlikte yöneteceklerini kaydeden Başkan Tutal; "Biz bu yola çıkarken, milletimizin, hemşerilerimizin dualarıyla çıktık. Ziyaretlerimizde hemşehrilerimizin vermiş olduğu destek ile yolumuza emin adımlarla ilerliyoruz. Bu destek gücümüze güç katıyor. Ortak akıl, ortak karar ve şeffaf yönetim mantığıyla hareket ederek hayal ürünü olmayan gerçek projelerle vatandaşlarımızın karşısına çıktık. Şeffaf Yönetim anlayışımızla mahallelerimizde ve o bölgede yaşayan insanlarımızla anket çalışmaları yaparak hemşerilerimizin öncelikli taleplerini belirleyerek, heyetlerimizle istişareler yaparak sorunlarının çözümü için çalışmalarımız olacak. Seydişehirli hemşerilerimizin gönüllerini fethetmeye kararlıyız" dedi.

MİLLET KIRAATHANELERİ PROJESİ SEYDİŞEHİR`DE GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından ülke genelinde millet kıraathanelerinin bir bir hizmete açıldığını belirten Başkan Tutal, 'Millet Kıraathaneleri`ni' Seydişehir'de halkımızın ve gençlerimizin hizmetine sunacağız" dedi.

Millet kıraathaneleri ile gençlerin kitap okuyup, öğrencilerin ders çalışabileceği ve halkın hoşça vakit geçirebileceği alanların oluşacağını kaydeden Başkan Tutal; Büyük, küçük herkesin sohbet edebileceği, ilçe halkımızın kültürel gelişimine katkı sağlayacağı nezih mekanlar olacak. Ücretsiz ikramların sunulduğu ortamlar oluşturacağız.'' ifadelerini kullandı.

Başkan Tutal, Öğrencilerin ve vatandaşların kitap okumalarını teşvik etmek ve sosyal aktivitelerini gerçekleştirmek amacıyla dizayn edilen her yaşa hitap edebilecek sosyal mekanlar oluşturarak vakti daha iyi ve verimli değerlendirebilecekler."dedi.