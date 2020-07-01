Seydişehir İlçe Emniyet Müdürüne "üstün başarı" ödülü - Son Dakika

Seydişehir İlçe Emniyet Müdürü Kasım Özdemir'e, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak tarafından "Üstün Başarı Belgesi" verildi.

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Seydişehir İlçe Emniyet Müdürüne güvenlik çalışmaları, asayiş ve verilen görevleri tam ve zamanında ifa etmelerinden dolayı başarı belgesi ile ödüllendirdi.

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak'a göstermiş olduğu nezaketten dolayı teşekkür eden Seydişehir İlçe Emniyet Müdürü Kasım Özdemir, şunları kaydetti:

"Sayın Valimiz tarafından verilen Başarı ve Üstün Başarı Belgesi her ne kadar şahsıma verilse de bu başarı takım başarısıdır. Tüm personelim verilen görevi ve talimatları zamanında ve tam olarak yerine getirmiştir. Ben başarı belgemi tüm personelim ve şahsım adına aldım. Bunda sonraki süreçte de personelim ve ben ilçe halkımızın sükuneti ve huzuru için daha çok çalışacağız."

Özdemir, Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan çalışma arkadaşlarına ve personeline başarılarının devamını diledi.