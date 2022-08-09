Seydişehir'den kısa kısa - Son Dakika
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Seydişehir'den kısa kısa

09.08.2022 14:08
Seydişehir'den kısa kısa

Seydişehir İlçe Müftülüğüne bağlı camilerde ve Kur'an kurslarında öğrenim gören öğrenciler arasında futbol turnuvası düzenlendi.

Seydişehir İlçe Müftülüğüne bağlı camilerde ve Kur'an kurslarında öğrenim gören öğrenciler arasında futbol turnuvası düzenlendi.

Kapalı Spor Salonu yanında bulunan çim sahadaki turnuva İlçe Müftüsü Adem Bebek'in vuruşuyla başladı.

İlçedeki tüm kuran kurslarına yönelik olarak yapılan organizasyona, yaklaşık 22 takımın katıldığını kaydeden Bebek, "İlçemizdeki yaz Kur'an kurslarında eğitim gören çocuklarımıza yönelik dostluk ve kardeşlik futbol turnuvası yapıyoruz. Gençlerimizin fiziksel ve zihinsel anlamda gelişmesine katkı sağlamak amacı ile aktivitelerimiz devam edecek." ifadelerini kullandı.

Seydişehir'de otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı

Mehmet Ali Bağcıvan yönetimindeki 42 ZT 269 plakalı otomobille, Suriye uyruklu Muhammed Neddaf idaresindeki elektrikli bisiklet, Necati Kalaycıoğlu Caddesinde çarpıştı. Kazada bisiklet sürücüsü yaralandı.

Yaralı, Seydişehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Seydişehir'den kısa kısa - Son Dakika

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