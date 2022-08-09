Seydişehir'den kısa kısa

İlçedeki tüm kuran kurslarına yönelik olarak yapılan organizasyona, yaklaşık 22 takımın katıldığını kaydeden Bebek, "İlçemizdeki yaz Kur'an kurslarında eğitim gören çocuklarımıza yönelik dostluk ve kardeşlik futbol turnuvası yapıyoruz. Gençlerimizin fiziksel ve zihinsel anlamda gelişmesine katkı sağlamak amacı ile aktivitelerimiz devam edecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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