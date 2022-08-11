Seydişehir'de mevsimlik tarım işçilerine sağlık taraması yapılıyor - Son Dakika
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Seydişehir'de mevsimlik tarım işçilerine sağlık taraması yapılıyor

11.08.2022 14:45
Seydişehir'de mevsimlik tarım işçilerine sağlık taraması yapılıyor

Seydişehir İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri mevsimlik tarım işçilerinin çadırlarını ziyaret ederek sağlık taraması yaptı.

Seydişehir İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri mevsimlik tarım işçilerinin çadırlarını ziyaret ederek sağlık taraması yaptı.

Seydişehir Kesecik, Gökhüyük ve Akçalar mahallesinde çadırlarda yaşayan mevsimlik tarım işçileri korona virüs ve genel sağlık taramasından geçirildi.

İlçe Sağlık Müdürü Mustafa Özer kırsalda çalışan mevsimlik tarım işçilerinin ihtiyacı olan; muayene, sağlık taraması, gebe takip, aşı programları, sağlıklı beslenme eğitimi, aile planlaması eğitimi gibi hizmetlerinin sağlık müdürlüğü ekiplerince verildiğini söyledi.

Tarım alanlarında çalışan işçilerin sağlık hizmeti almak için kent merkezindeki sağlık kurumlarına gelmekte zorluk yaşadıklarını belirten Özer, "İlçe genelinde sağlık sorunlarının en aza indirilmesi noktasında çalışmalarımız devam ediyor. Bulaşıcı hastalıklar, kronik hastalıklar ve diğer problemlerin önlenmesi amacıyla bu tür dezavantajlı gruplara sağlık hizmeti vermeye devam ediyoruz. Ayrıca filyasyon ekiplerimiz 65 yaş üzeri hastalarımızı evlerinde ziyaret ederek gerekli sağlık hizmetini vermektedir." dedi.

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Kaynak: AA

Seydişehir, Hisarcık, Kesecik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Seydişehir'de mevsimlik tarım işçilerine sağlık taraması yapılıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Seydişehir'de mevsimlik tarım işçilerine sağlık taraması yapılıyor - Son Dakika
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