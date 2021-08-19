Seydişehir ilçesinde besihanede çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

İlçeye Bağlı Irmaklı Mahallesi'nde Dursun Koç 'a ait besihanede, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İngiliz ekibi Watford, Ozan Tufan'ı kadrosuna kattığı için çok mutlu

Uçağın iniş takımlarına tutunarak kaçmak isteyen iki kardeşin ölümlerinin ardından trajik bir hikaye çıktı

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Son Dakika! Son bir hafta içerisinde vaka sayısı en çok artan illerimiz; Batman, Bayburt, Aksaray, Gümüşhane ve Ardahan oldu