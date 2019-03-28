Son Dakika Haberleri: Seydişehir Kaymakamı Aydın'a Ziyaretler

Seydişehir Kaymakamı Aydın'a Ziyaretler

18 dakika önce

Konya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Yaşin Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan'ı ziyaret etti.

Seydişehir Kaymakamı Aydın'a Ziyaretler, System.String[]
Konya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Yaşin Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan'ı ziyaret etti.

Ziyarette Seydişehir İlçe Jandarma Komutanı Salih Yahya Koca da hazır bulundu.


Kaymakam Aydın Erdoğan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Yaşin' e çalışmalarında başarı diledi.


Tuğgeneral Yaşin ziyaretinin ardından ilçeden ayrıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 11:13 Kaynak: AA

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