Seydişehir Kaymakamı Aydın'a Ziyaretler
18 dakika önce
Konya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Yaşin Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan'ı ziyaret etti.
Konya
İl Jandarma
Komutanı Tuğgeneral Ercan Yaşin Seydişehir
Kaymakamı Aydın Erdoğan
'ı ziyaret etti.
Ziyarette Seydişehir İlçe Jandarma Komutanı Salih Yahya Koca da hazır bulundu.
Kaymakam Aydın Erdoğan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Yaşin' e çalışmalarında başarı diledi.
Tuğgeneral Yaşin ziyaretinin ardından ilçeden ayrıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 11:13 Kaynak: AA
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