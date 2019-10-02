Son Dakika Haberleri: Seydişehir Kaymakamı Aydın Kaymakam'a ziyaretler
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Seydişehir Kaymakamı Aydın Kaymakam'a ziyaretler

1 saat önce

Seydişehir ilçesinde yaşayan gaziler Kaymakam Aydın Erdoğan'ı makamında ziyaret etti Türkiye Muharip Gaziler Derneği Seydişehir Temsilcisi Mustafa Balcı ve yönetim kurulu üyeleri Kaymakam Aydın Erdoğan'ı makamında ziyaret etti.

Seydişehir Kaymakamı Aydın Kaymakam'a ziyaretler, System.String[]

Seydişehir ilçesinde yaşayan gaziler Kaymakam Aydın Erdoğan'ı makamında ziyaret etti


Türkiye Muharip Gaziler Derneği Seydişehir Temsilcisi Mustafa Balcı ve yönetim kurulu üyeleri Kaymakam Aydın Erdoğan'ı makamında ziyaret etti.

Dernek Başkanı Mustafa Balcı ziyarette, yeni oluşturdukları dernek yönetimi olarak Erdoğan'ın kendisiyle tanışmak için geldiklerini söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Erdoğan da yeni açılan temsilcilik üyelerine çalışmalarında başarı diledi.

Aydın Erdoğan, Mustafa Balcı, Seydişehir, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 10:36 Kaynak: AA
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