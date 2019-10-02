Seydişehir Kaymakamı Aydın Kaymakam'a ziyaretler
1 saat önce
Seydişehir ilçesinde yaşayan gaziler Kaymakam Aydın Erdoğan'ı makamında ziyaret etti Türkiye Muharip Gaziler Derneği Seydişehir Temsilcisi Mustafa Balcı ve yönetim kurulu üyeleri Kaymakam Aydın Erdoğan'ı makamında ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 10:36 Kaynak: AA
Seydişehir ilçesinde yaşayan gaziler Kaymakam Aydın Erdoğan'ı makamında ziyaret etti
Türkiye Muharip Gaziler Derneği Seydişehir Temsilcisi Mustafa Balcı ve yönetim kurulu üyeleri Kaymakam Aydın Erdoğan'ı makamında ziyaret etti.
Dernek Başkanı Mustafa Balcı ziyarette, yeni oluşturdukları dernek yönetimi olarak Erdoğan'ın kendisiyle tanışmak için geldiklerini söyledi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Erdoğan da yeni açılan temsilcilik üyelerine çalışmalarında başarı diledi.
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