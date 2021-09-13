Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin görevine başladı - Son Dakika

Kastamonu Tosya Kaymakamlığı görevinden Seydişehir Kaymakamlığına atanan Deniz Pişkin görevine başladı.
Kaymakam Pişkin'i Hükümet Konağı önünde birim müdürleri, sivil toplum örgüt temsilcileri ile kaymakamlık çalışanları karşıladı.
Kısa bir tanışma toplantısı düzenleyen Pişkin, ekip çalışmasıyla ilçede güzel işler yapacaklarını ifade etti.
Kaymakam Pişkin, toplantının devamında katılımcılarla tanışarak ilçe hakkında bilgi aldı.
Kaynak: AA
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