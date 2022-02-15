Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin, ilçedeki sanayi esnafını ziyaret etti - Son Dakika

Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin, ilçedeki yeni oto sanayi esnafına ziyarette bulundu.

Pişkin, "Sabah çayı sanayi esnafından, simitler kaymakamdan" diyerek kentteki esnafla bir araya geliyor.

Ziyaretlerde esnafın istek ve taleplerini dinleyen Pişkin, yaptığı açıklamada, "Bir yerin sanayisi ne kadar güçlü ise ekonomisi de o kadar güçlü olur. Üreten her kim olursa olsun, halkımız ve bizler için kıymeti büyüktür. Ekmeğini alın teri ve bileğini gücünden kazanan sanayici esnafımıza her zaman gerekli desteği vermek için kapımız açık." ifadelerini kullandı.

Sanayi esnafı da kendileriyle kahvaltı yapan Pişkin'e teşekkür etti.