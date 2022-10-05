Seydişehir Kaymakamı Pişkin makama bisikletle gitti - Son Dakika
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Seydişehir Kaymakamı Pişkin makama bisikletle gitti

05.10.2022 11:14
Seydişehir Kaymakamı Pişkin makama bisikletle gitti

Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin, sabah işe giderken makam aracı yerine bisikleti tercih etti.

Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin, sabah işe giderken makam aracı yerine bisikleti tercih etti.

Kaymakam Pişkin'i bisiklet üzerinde gören ilçe halkı şaşırdı.

Pişkin, sosyal medya paylaşımında, "Sağlık için hareket şart. Bisiklet de bir ulaşım aracıdır. Türkiye'nin ilk bisiklet yolu Seydişehir'de yapılmıştır. Bisiklet kullanımının yaygın olduğu ilçemizde, bisiklet yollarımızı artırmamız, genişletmemiz gerekir." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Deniz Pişkin, Seydişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Seydişehir Kaymakamı Pişkin makama bisikletle gitti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Seydişehir Kaymakamı Pişkin makama bisikletle gitti - Son Dakika
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