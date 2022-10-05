Pişkin, sosyal medya paylaşımında, "Sağlık için hareket şart. Bisiklet de bir ulaşım aracıdır. Türkiye 'nin ilk bisiklet yolu Seydişehir'de yapılmıştır. Bisiklet kullanımının yaygın olduğu ilçemizde, bisiklet yollarımızı artırmamız, genişletmemiz gerekir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Deniz Pişkin, Seydişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Seydişehir Kaymakamı Pişkin makama bisikletle gitti - Son Dakika

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