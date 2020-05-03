Seydişehir Kaymakamı Erdoğan'dan kampanyaya destek olan çocuklara teşekkür ziyareti - Son Dakika

Seydişehir Kaymakam Aydın Erdoğan ve Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Milli Dayanışma Kampanyası'na kumbaralarındaki paraları bağışlayan minikleri ziyaret etti.

Kaymakam Erdoğan ve Belediye Başkanı Tutal, Milli Dayanışma Kampanyası'na kumbaralarındaki tüm paraları bağışlayan Beren ve Berfu Küçük kardeşler ile Eslem Yalçınkaya ve Hüzeyfe Akbıyık'ı ziyaret ederek, örnek davranışlarından dolayı kutladılar.

Kaymakam Aydın Erdoğan, "Allah yardımınızı kabul etsin. Kendi harçlığınızdan biriktirdiğiniz paraları Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlamak güzel bir duygu, teşekkür ediyoruz sizlere." dedi.

Kaymakam Erdoğan ve Başkan Tutal, günün anısına çocuklara çeşitli hediyeler verdiler.