Seydişehir Kaymakamı Erdoğan'dan yatılı kız Kur'an kursuna ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Seydişehir Kaymakamı Erdoğan'dan yatılı kız Kur'an kursuna ziyaret - Son Dakika

Seydişehir Kaymakamı Erdoğan'dan yatılı kız Kur'an kursuna ziyaret

6 saat önce

Seydişehir Kaymakam Aydın Erdoğan, Yunus Emre Yatılı Kız Kur'an Kursu'nu ziyaret etti.

Seydişehir Kaymakamı Erdoğan'dan yatılı kız Kur'an kursuna ziyaret, System.String[]

Seydişehir Kaymakam Aydın Erdoğan, Yunus Emre Yatılı Kız Kur'an Kursu'nu ziyaret etti.

İlçe Müftülüğüne bağlı Yunus Emre Kız Kur'an Kursu'ndaki kursiyerlerle akşam yemeğinde bir araya gelen kaymakam Erdoğan, öğrencilerle bir süre sohbet ettikten sonra hizmet binasının pansiyon ve derslik bölümlerinde incelemelerde bulundu.

Erdoğan, hafızlık eğitimi alan kız öğrencilere başarılar diledi.

Kaymakam Aydın Erdoğan'a, ziyaretine İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar ve İlçe Müftüsü Adem Bebek de eşlik etti.

Aydın Erdoğan, Seydişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 11:24 Kaynak: AA
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