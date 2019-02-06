Seydişehir Kaymakamı Erdoğan Sokakta Trafik Uygulaması Yaptı

Seydişehir ilçesinde trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla ilçe Kaymakamı Aydın Erdoğan trafik uygulamasına katıldı.

Seydişehir ilçesinde trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla ilçe Kaymakamı Aydın Erdoğan trafik uygulamasına katıldı.



Seydişehir Atatürk Caddesi Merkez ilkokulu önünde, ışıksız yaya geçidinde yayalar için Kaymakam Erdoğan'ın yanı sıra İlçe Emniyet Müdürü, İlçe Jandarma Komutanı ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katıldığı farkındalık uygulaması yapıldı.





Uygulamaya katılan İlçe Kaymakamı Aydın Erdoğan, "Trafik ışıklarının, polisinin olmadığı yerde yayalara öncelik verilmesi gerektiğini, sürücülerde öncelik bilincinin oluşturulması amacıyla İçişleri Bakanlığının 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' uygulamasının yapıyoruz." dedi.



Atatürk Caddesi'nden geçen araçları durdurarak sürücülere yeni uygulama hakkında bilgi veren Kaymakam Erdoğan, sürücülerden trafik ışıklarının olmadığı okul önlerinde ve kavşaklarda, yaya geçitlerinde kurallara uymayanlara ciddi para cezaları verileceğini de dile getirdi.

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