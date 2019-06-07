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Seydişehir Kaymakamı Erdoğan, trafik denetimine katıldı

8 dakika önce

KONYA(AA) - Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan ile İlçe Jandarma Komutanı Salih Yahya Koca, bayram nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanan Seydişehir-Antalya kara yolunda denetim yaptı.

Seydişehir Kaymakamı Erdoğan, trafik denetimine katıldı, System.String[]
KONYA(AA) - Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan ile İlçe Jandarma Komutanı Salih Yahya Koca, bayram nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanan Seydişehir-Antalya kara yolunda denetim yaptı.

İlçe Jandarma Komutanlığı görevlileri ile bölge trafik ekipleri, Seydişehir-Antalya yolu Marangozlar kavşağındaki kontrol noktasında denetim sırasında durdurulan araçlarda seyahat eden vatandaşların bayramını kutladı.

Kaymakam Aydın Erdoğan, trafik denetlemesine katılarak, yolculuğa çıkan ailelere denetimler hakkında bilgi verdi.
Sürücülere kolonya ve çikolata ikram edildi. Seydişehir ilçe jandarma ekipleri denetim yaptıkları sürücülere İçişleri Bakanlığı'nın bastırdığı trafik kurallarını anlatan el ilanlarını dağıttı.

Erdoğan, "İçişleri Bakanımızın dediği gibi sürücülerimize 'Hoşgörün bol, saygın sonsuz olsun' diyoruz. Misafirlerimizin huzurlu ve güvenli bir bayram tatilini geçirmesi için denetimlerimiz 24 saat devam edecek." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 03:18 Kaynak: AA
Antalya, Jandarma, Seydişehir, Güncel
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